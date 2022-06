Pubblicità

fisco24_info : Spread Btp-Bund sale a 190 punti in avvio di seduta: Rendimento del prodotto del Tesoro al 3,4% - SantaK69086335 : RT @nogovdraghi: ???????? SEGUITE QUESTO ????????. Link notizia ?????? - nebenet : RT @bepperoca: Con Draghi lo spread è sotto controllo. Ah Conte 100 Draghi 240 Conte BTP 0.8 Draghi BTP 4 Buffoni. #ottoemezzo - Pietro13774113 : RT @bepperoca: Con Draghi lo spread è sotto controllo. Ah Conte 100 Draghi 240 Conte BTP 0.8 Draghi BTP 4 Buffoni. #ottoemezzo - davidemonge : RT @bepperoca: Con Draghi lo spread è sotto controllo. Ah Conte 100 Draghi 240 Conte BTP 0.8 Draghi BTP 4 Buffoni. #ottoemezzo -

Agenzia ANSA

trae Bund tedeschi a 10 anni in aumento a 190 punti in partenza dei mercati telematici contro i 186,9 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,4%. . 30 giugno ...La Bce continuerà quindi a mantenere sotto controllo i differenziali dei rendimenti tra ie i Bund tedeschi , con gli 'scudi' e la flessibilità richieste dall'evoluzione degli, mentre le ... Lo spread fra Btp e Bund si restringe sotto soglia 187 (ANSA) - MILANO, 30 GIU - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in aumento a 190 punti in partenza dei mercati telematici contro i 186,9 ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...