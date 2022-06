Siglato accordo cooperazione Spallanzani-ospedale Sighetu Marma?iei (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ stato Siglato oggi a Roma un accordo di cooperazione sanitaria tra l’Istituto nazionale malattie infettive (Inmi) Lazzaro Spallanzani di Roma e l’ospedale di Sighetu Marma?iei, in Ucraina, per “un intervento sanitario di potenziamento della diagnosi e cura delle malattie infettive, con particolare riguardo alle popolazioni migranti e coinvolte in situazioni di conflitto nell’ospedale di Sighetu Marma?iei (Mitu)”. L’intento dell’accordo – si legge in una nota – nasce dalla delicata situazione internazionale delineatasi nell’Europa orientale e alla luce dei contatti preliminari intercorsi nel marzo 2022 tra l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il direttore generale dell’Inmi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ statooggi a Roma undisanitaria tra l’Istituto nazionale malattie infettive (Inmi) Lazzarodi Roma e l’diMarma?iei, in Ucraina, per “un intervento sanitario di potenziamento della diagnosi e cura delle malattie infettive, con particolare riguardo alle popolazioni migranti e coinvolte in situazioni di conflitto nell’diMarma?iei (Mitu)”. L’intento dell’– si legge in una nota – nasce dalla delicata situazione internazionale delineatasi nell’Europa orientale e alla luce dei contatti preliminari intercorsi nel marzo 2022 tra l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il direttore generale dell’Inmi ...

TV7Benevento : Siglato accordo cooperazione Spallanzani-ospedale Sighetu Marma?iei - - serieAnews_com : #Italia, è stato siglato un accordo di collaborazione con la Federazione messicana - ScaranoVincenzo : Sicilsaldo: siglato un accordo per la ricollocazione dei lavoratori - - JobinPharma : L'Università degli Studi di Brescia, Antares Vision Group e Dompé hanno siglato un accordo per lo sviluppo della sa… - telodogratis : Young innovators business forum: siglato l’accordo per la rinascita del Paese -