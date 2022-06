Rassegna stampa 30 giugno 2022: alta tensione nel Governo (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – alta tensione nel Governo. Conte accusa Draghi di aver chiesto a Grillo di rimuoverlo da M5s e ne va a parlare con Mattarella. Il premier smentisce ma lascia in anticipo il vertice Nato di Madrid per rientrare a Roma. Per oggi ha convocato un Cdm, sulle misure contro il caro bollette. Fdi: l’eurodeputato Fidanza indagato a Milano per corruzione. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –nel. Conte accusa Draghi di aver chiesto a Grillo di rimuoverlo da M5s e ne va a parlare con Mattarella. Il premier smentisce ma lascia in anticipo il vertice Nato di Madrid per rientrare a Roma. Per oggi ha convocato un Cdm, sulle misure contro il caro bollette. Fdi: l’eurodeputato Fidanza indagato a Milano per corruzione. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

DiMarzio : #RassegnaStampa | Le #PrimePagine sportive dei quotidiani in edicola giovedì 30 giugno 2022 - forzaroma : La profezia del 29 giugno e lo stadio vuoto #ASRoma - Noiconsalvini : Ora in onda su #RadioLibertà LA RASSEGNA STAMPA - GIULIO CAINARCA - 30/06/2022 - LegaSalvini : Ora in onda su #RadioLibertà LA RASSEGNA STAMPA - GIULIO CAINARCA - 30/06/2022 - Valter41271244 : RT @antimafia2000: Dia sequestra beni per 2 min di euro a imprenditore di Gela -