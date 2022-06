Precipita in un dirupo, ricerche in corso in Irpinia (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrastornina (AV) – Poco fa, a seguito di segnalazione al “112”, i Carabinieri della Stazione di Pietrastornina sono intervenuti in località “Acqua delle vene” del comune di Sant’Angelo a Scala dove un 50enne di Capriglia Irpina, mentre era intento alla ricerca di funghi, è Precipitato in un dirupo di circa 150 metri. ricerche in corso unitamente a personale dei Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrastornina (AV) – Poco fa, a seguito di segnalazione al “112”, i Carabinieri della Stazione di Pietrastornina sono intervenuti in località “Acqua delle vene” del comune di Sant’Angelo a Scala dove un 50enne di Capriglia Irpina, mentre era intento alla ricerca di funghi, èto in undi circa 150 metri.inunitamente a personale dei Vigili del Fuoco e SocAlpino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

