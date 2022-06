Piersilvio Berlusconi commenta l’addio a Mediaset di Nicola Savino (Di giovedì 30 giugno 2022) Nicola Savino abbandona Mediaset. Oramai la notizia è ufficiale, accolta con tantissima gioia da Sky e Tv8, e con ragione! L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2022 è un ottimo conduttore, in grado di unire in un binomio indissolubile ed efficace ironia e intelligenza, professionalità ed empatia. Perdere un professionista come lui è un vero flop. Ma a quanto pare lui è entusiasta. Nicola Savino commenta l’addio a Mediaset: “Ci ho messo 8…secondi!” Il trio delle meraviglie negli studi dell’Isola non lo rivedremo più. Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladmir Luxuria non saranno insieme anche nella prossima stagione. Lui, l’imitatore dell’avvocato di Ilona Staller, l’uomo con la battuta sempre pronta, migra a Tv8. Lì ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 giugno 2022)abbandona. Oramai la notizia è ufficiale, accolta con tantissima gioia da Sky e Tv8, e con ragione! L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2022 è un ottimo conduttore, in grado di unire in un binomio indissolubile ed efficace ironia e intelligenza, professionalità ed empatia. Perdere un professionista come lui è un vero flop. Ma a quanto pare lui è entusiasta.: “Ci ho messo 8…secondi!” Il trio delle meraviglie negli studi dell’Isola non lo rivedremo più. Ilary Blasi,e Vladmir Luxuria non saranno insieme anche nella prossima stagione. Lui, l’imitatore dell’avvocato di Ilona Staller, l’uomo con la battuta sempre pronta, migra a Tv8. Lì ...

