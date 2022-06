Palo del Colle: 78enne trovata morta in casa Verosimile il decesso accidentale (Di giovedì 30 giugno 2022) Procura della Repubblica al lavoro per dettagliare le cause della morte. L’ipotesi più probabile è quella di una caduta dalle scale. Il cadavere dell’anziana è stato rinvenuto nel suo appartamento. Accaduto a Palo del Colle. L'articolo Palo del Colle: 78enne trovata morta in casa <small class="subtitle">Verosimile il decesso accidentale</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 30 giugno 2022) Procura della Repubblica al lavoro per dettagliare le cause della morte. L’ipotesi più probabile è quella di una caduta dalle scale. Il cadavere dell’anziana è stato rinvenuto nel suo appartamento. Accaduto adel. L'articolodelin il proviene da Noi Notizie..

