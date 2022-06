Oroscopo Luglio | Cancro

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 30 giugno 2022) Life&People.it 22 giugno – 22Marte ha smesso di farvi sentire come un gattino perso e intirizzito. Cominciate il mese senza alcuna indecisione. Estroversi e attivi. Sensuali e magnetici. La bellezza diventa più fluida. L’umore si solleva. Avete una gran voglia di sbilanciarvi, di uscire gioiosamente dai binari. Marte vi carica e Venere è fedele alleata delle vostre emozioni. La dolcezza e i modi gentili esaltano la vostra natura calda, fantasiosa, appassionata. Ragionate col cuore, ma fate funzionare benissimo anche il cervello. Siete imbattibili nel lavoro, ma anche nei sentimenti non scherzate. Nessuno vi dice no. Carisma da urlo. Appeal da Oscar. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Giugno 30, 2022 at 8:24 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not ...