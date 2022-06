Milan | senti Botman | “Mi aveva dato buone sensazioni | ma meglio il Newcastle”

(Di giovedì 30 giugno 2022) Intervistato dal ‘De Telegraaf’, il nuovo acquisto del, Sven, ha parlato della scelta di preferire la Premier League al. Ecco le sue parole: “Giocare in Inghilterra è sempre stato il mio sogno. Un altro aspetto fondamentale è stato il grande progetto del. Anche ilmi, ilperò me ne ha date ancora di migliori. Mi è sembrato un po’. Volevo andare algià a gennaio, era il classico treno che non passa molto spesso, ma i due club non si sono accordati. Con il senno di poi forse è statocosì, anche perché potrò svolgere tutta la preparazione con la nuova squadra ed ho ...

Non proprio una chiamata come le altre, visto che dall'altra parteotto parole che potenzialmente possono cambiarti la vita : ' Da lunedì sarai in ritiro con il'. Come reagisci ...... doti che di certo non sono mai mancate all'attuale numero 1 del, che per giocare ad alti ... Se tidavvero parte di un gruppo, la tua autostima aumenta. Questo impulso a essere unite, a ...NESSUN DUBBIO. Il ragazzo era ben consapevole dell'interesse del Milan ma nonostante ne sia stato lusingato non ha mai avuto alcun tentennamento. E nonostante anche il Milan mi avesse dato delle buone ...In seguito a mesi di trattativa con Milan e Newcastle, il centrale Sven Botman ha deciso di trasferirsi al club inglese, ritenuto maggiore offerente dalla società detentrice del cartellino del belga, ...