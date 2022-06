Manuel Bortuzzo non ce la fa più, se ne va: sta accadendo qualcosa di inaccettabile (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ex gieffino non resiste più e decide di andarsene definitivamente. La situazione è diventata insostenibile Manuel Bortuzzo (Youtube)L’ex nuotatore, se la sua vita non fosse stata segnata dall’incidente, probabilmente oggi non sarebbe famoso. Se lo fosse, però, lo sarebbe sicuramente per meriti sportivi: Manuel Bortuzzo, infatti, sognava il nuoto ad alti livelli. Invece, uno sfortunato scambio di persona l’ha portato con un proiettile nel collo, che gli ha causato una paralisi degli arti inferiori. Anche per provare a rilanciare la propria vita, Manuel Bortuzzo ha quindi partecipato al GF VIP 6, dove si è fatto conoscere e dove ha conosciuto Lulù Selassié. Con lei ha dato vita a una storia d’amore, che però è finita nel giro di pochi mesi. Da quel momento la sua vita ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ex gieffino non resiste più e decide di andarsene definitivamente. La situazione è diventata insostenibile(Youtube)L’ex nuotatore, se la sua vita non fosse stata segnata dall’incidente, probabilmente oggi non sarebbe famoso. Se lo fosse, però, lo sarebbe sicuramente per meriti sportivi:, infatti, sognava il nuoto ad alti livelli. Invece, uno sfortunato scambio di persona l’ha portato con un proiettile nel collo, che gli ha causato una paralisi degli arti inferiori. Anche per provare a rilanciare la propria vita,ha quindi partecipato al GF VIP 6, dove si è fatto conoscere e dove ha conosciuto Lulù Selassié. Con lei ha dato vita a una storia d’amore, che però è finita nel giro di pochi mesi. Da quel momento la sua vita ...

