MACO FESTIVAL | l’evento live più longevo e apprezzato in Italia

(Di giovedì 30 giugno 2022) Riparte dal 2 luglio al 15 settembre, la rassegna musicale, che ospiterà sul prestigioso palco della CLOUDS ARENA di Paestum (SA) alcuni grandi nomi della scena attuale: Blanco (2 luglio), Ana Mena (4 luglio), Capoplaza (23 luglio), Carmen Consoli (27 luglio), Gué (30 luglio), Jimmy Sax (12 agosto), Coez (15 agosto), e Franco126 (19 agosto).: al CLOUDS ARENA Ospiterà anche idi Fiorello (15 e 16 luglio), Alessandro Siani (16 agosto), Ariete (22 agosto), Nino D’Angelo (23 agosto) e Rkomi (27 agosto). Il divertimento non mancherà nemmeno per i più piccoli grazie alshow del dinamico duo DINSIEME (4 agosto), che i piccoli partecipanti potranno anche conoscere di persona. Dalla CLOUDS ARENA, inoltre, farà tappa il Coca Cola Summer ...

Pubblicità

salernocitta : MACO FESTIVAL – pronti a partire nella CLOUDS ARENA da sabato 02 luglio – BLANCO - EndCent : Dal 2 luglio al 15 settembre: il #MaCoFestival inizia con #Blanco alla Clouds Arena di Paestum per proseguire tutta… - Stefanofisicoit : Dal 2 luglio al 15 settembre alla Clouds Arena di Paestum ci saranno concerti ed eventi culturali dalla portata naz… - SkyTG24 : Maco Festival, le suggestioni di Paestum per una estate di grande musica - SMSNEWSOFFICIAL : @macofestival – pronti a partire nella CLOUDS ARENA da sabato 2 luglio con #BLANCO -

Sky Tg24

Dal 2 luglio al 15 settembre si svolgerà il. La rassegna musicale ospiterà sul palco della CLOUDS ARENA di Paestum (SA) alcuni grandi nomi della scena attuale. Quest'anno, inoltre,ha deciso di supportare i nuovi ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Riparte dal 2 luglio al 15 settembre il. La rassegna musicale, tra gli eventi live più longevi e apprezzati in Italia, ospiterà sul prestigioso palco della CLOUDS ARENA di Paestum (SA) alcuni grandi nomi della scena ... Maco Festival, le suggestioni di Paestum per una estate di grande musica DAL 2/7 AL 15/9 IL MACO FESTIVAL, CON OLTRE 15.000 PRESENZE, 80.000 VISUALIZZAZIONI E 27.000 GEOLOCALIZZAZIONI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO ...La kermesse, per il secondo anno consecutivo, fa risuonare la musica contemporanea nei luoghi denominati patrimonio Unesco nel 2010 ...