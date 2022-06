Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 30 06 22

Pubblicità

FloFloranis00 : @Rosso_Geranio su isa e chia ...poi nella diretta non ti dico cosa ne ha dette,ha ragione Pamela...comunque alle mi… - ParliamoDiNews : Isa e Chia Cafè, l`angolo delle chiacchiere in libertà (29/06/22) | Isa e Chia #Commentiacaldo #29giugno - ParliamoDiNews : Palinsesti Rai 2022/2023, Stefano De Martino fa il bis di programmi, Alessandro Cattelan sbarca su Rai 2 | Isa e Ch… - ParliamoDiNews : Isa e Chia Cafè, l`angolo delle chiacchiere in libertà (28/06/22) | Isa e Chia #Commentiacaldo #28giugno - infoitcultura : Isola 16, la finale: trionfa Nicolas Vaporidis! | Isa e Chia -

Isa e Chia

Le frecciatine sono però arrivate in maniera diretta attraverso un'intervista di, in cui dice: "Più di una volta ho pensato di non farcela , ma non per lo scontro con gli altri perché ...Inoltre, in privato alla Marzano - così come riporta il sito '' - sono arrivati altri dettagli in merito alla serata: ' Deia in realtà era a cena con quella ragazza +2 ragazzi ma dopo aver ... Isola 16: l’opinione di Chia sulla finalissima Pare infatti che la scelta di Alfonso Signorini sia ricaduta su Orietta Berti:. Chi sarà al fianco della moglie di Paolo Bonolis La scelta di Alfonso Signorini, che ha tutti i crismi del colpaccio, è ...Manila Nazzaro, 'Guendalina e Edoardo Tavassi sanno fare i reality'/ Lei esclude…. “Non ci giriamo intorno. Non è aria.” ha annunciato Manila Nazzaro al settimanale diretto da Alfonso Signorini, parla ...