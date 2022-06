Fiorentina, in chiusura il botto di mercato: dal Real Madrid! (Di giovedì 30 giugno 2022) Luka Jovic sarà, con ogni probabilità, il nuovo attaccante della Fiorentina. È lui l’obiettivo principale per l’attacco dei Viola e, salvo sorprese, tutto sarà confermato. Jovic Real Madrid Fiorentina L’affare non si farà in prestito, ma a titolo definitivo, queste sono le idee dei dirigenti della Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, infatti, la dirigenza toscana sarebbe a lavoro col Real Madrid per acquistare a titolo definitivo l’attaccante serbo ex Eintracht Francoforte. Jovic non ha brillato questa stagione con la maglia dei Blancos. Infatti, in campionato, ha messo a referto solamente 15 presenze, con una rete e 3 assist. Dunque spera di vivere una stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina in Serie ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 giugno 2022) Luka Jovic sarà, con ogni probabilità, il nuovo attaccante della. È lui l’obiettivo principale per l’attacco dei Viola e, salvo sorprese, tutto sarà confermato. JovicMadridL’affare non si farà in prestito, ma a titolo definitivo, queste sono le idee dei dirigenti della. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttoweb, infatti, la dirigenza toscana sarebbe a lavoro colMadrid per acquistare a titolo definitivo l’attaccante serbo ex Eintracht Francoforte. Jovic non ha brillato questa stagione con la maglia dei Blancos. Infatti, in campionato, ha messo a referto solamente 15 presenze, con una rete e 3 assist. Dunque spera di vivere una stagione da protagonista con la maglia dellain Serie ...

