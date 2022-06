Farnesina, partiti da Libia per Italia 95 profughi (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono partite stasera dalla Libia, dirette a Fiumicino, 95 persone vulnerabili costrette a fuggire dal proprio Paese, tra cui bambini, donne vittime di tratta, sopravvissuti alla violenza e alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono partite stasera dalla, dirette a Fiumicino, 95 persone vulnerabili costrette a fuggire dal proprio Paese, tra cui bambini, donne vittime di tratta, sopravvissuti alla violenza e alla ...

È il terzo volo - si legge in una nota della Farnesina - in attuazione di un protocollo firmato ad aprile 2021 dai ministeri dell'Interno e degli Esteri, Unhacr, Comunità di Sant'Egidio, Federazione ...