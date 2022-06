Covid: Gimbe, +50% casi in 7 giorni, aumentano ricoveri, intensive e decessi (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - Continuano a salire i nuovi casi di Covid-19, che registrano un incremento del 50,4% in una settimana. aumentano anche i ricoveri ordinari (+25,7%) e l'occupazione delle terapie intensive (+15%). E tornano a crescere anche i decessi (+16,3%). E' quanto rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana dal 22 al 28 giugno, rispetto alla precedente. Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: +392 (+16,3%), di cui 43 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: +31 (+15%); ricoverati con sintomi: +1.232 (+25,7%); isolamento domiciliare: +172.257 (+29%); nuovi casi: 384.093 (+50,4%); casi attualmente ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - Continuano a salire i nuovidi-19, che registrano un incremento del 50,4% in una settimana.anche iordinari (+25,7%) e l'occupazione delle terapie(+15%). E tornano a crescere anche i(+16,3%). E' quanto rileva il monitoraggio indipendente della Fondazionenella settimana dal 22 al 28 giugno, rispetto alla precedente. Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:: +392 (+16,3%), di cui 43 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: +31 (+15%); ricoverati con sintomi: +1.232 (+25,7%); isolamento domiciliare: +172.257 (+29%); nuovi: 384.093 (+50,4%);attualmente ...

