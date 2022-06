Covid a Napoli, i medici: «Troppi test fai da te per non perdere le vacanze, ad agosto sarà emergenza» (Di giovedì 30 giugno 2022) Omicron dilaga in tutta Italia, anche in Campania. Sono tantissime le forme sintomatiche lievi e quelle senza alcun sintomo. Si rischia di trovarsi con Troppi casi sommersi, difficili da diagnosticare, spesso tenuti nascosti. Cosa che potrebbe determinare l’esplosione degli ospedali in estate. È l’allarme che lanciano i medici di base napoletani sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno. A parlare sono Corrado Calamaro e Luigi Sparano, della Fimmg Napoli. «Di questo passo, entro agosto, saremo in piena emergenza. Omicron può ancora riempire le terapie intensive. Prevale il test fai da te per non perdere le ferie. Ma se andiamo avanti così, per il prossimo mese di agosto potremmo trovarci in piena emergenza Covid. Uno ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) Omicron dilaga in tutta Italia, anche in Campania. Sono tantissime le forme sintomatiche lievi e quelle senza alcun sintomo. Si rischia di trovarsi concasi sommersi, difficili da diagnosticare, spesso tenuti nascosti. Cosa che potrebbe determinare l’esplosione degli ospedali in estate. È l’allarme che lanciano idi base napoletani sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno. A parlare sono Corrado Calamaro e Luigi Sparano, della Fimmg. «Di questo passo, entro, saremo in piena. Omicron può ancora riempire le terapie intensive. Prevale ilfai da te per nonle ferie. Ma se andiamo avanti così, per il prossimo mese dipotremmo trovarci in piena. Uno ...

Pubblicità

1GROSSI : RT @Andesa63: Ho parlato con un primario di un grande ospedale di Napoli, mi ha detto che in 40 anni di professione non aveva mai visto tan… - napolista : Covid a Napoli, i medici: «Troppi test fai da te per non perdere le vacanze, ad agosto sarà emergenza» Sul CorMez:… - Pinx67 : RT @Andesa63: Ho parlato con un primario di un grande ospedale di Napoli, mi ha detto che in 40 anni di professione non aveva mai visto tan… - massimo_san : RT @Open_gol: Succede al Vecchio Pellegrini di Napoli. L’intervento dei carabinieri al pronto soccorso - lolabenny3 : RT @Andesa63: Ho parlato con un primario di un grande ospedale di Napoli, mi ha detto che in 40 anni di professione non aveva mai visto tan… -