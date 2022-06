Concorso segretari comunali 2021, 345 posti e 448 borsisti: banca dati dal 1 luglio (Di giovedì 30 giugno 2022) ***aggiornamento del 30/06/2022: sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno è stato pubblicato l’avviso relativo alla pubblicazione della banca dati delle prove preselettive del Concorso segretari comunali 2021, che si svolgeranno il 20 luglio 2022. Dal 1 luglio infatti sarà resa disponibile sul sito dell’Albo segretari all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it la banca dati dei quesiti. ***aggiornamento del 24/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla conferma del diario della prova preselettiva, precedentemente reso noto. La preselezione, dunque, si svolgerà il giorno 20 luglio 2022. Leggi ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 giugno 2022) ***aggiornamento del 30/06/2022: sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno è stato pubblicato l’avviso relativo alla pubblicazione delladelle prove preselettive del, che si svolgeranno il 202022. Dal 1infatti sarà resa disponibile sul sito dell’Alboall’indirizzo https://albo.interno.gov.it ladei quesiti. ***aggiornamento del 24/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla conferma del diario della prova preselettiva, precedentemente reso noto. La preselezione, dunque, si svolgerà il giorno 202022. Leggi ...

