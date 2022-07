Carige, Montani (Bper Banca): “Nessun nuovo licenziamento oltre a quelli decisi in precedenza” (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ad di Bper ha incontrato il governatore ligure Giovanni Toti, rassicurandolo sul mantenimento dei livelli occupazionali della Banca ligure Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ad diha incontrato il governatore ligure Giovanni Toti, rassicurandolo sul mantenimento dei livelli occupazionali dellaligure

Pubblicità

AziendaliCrisi : Carige, Montani (Bper Banca): 'Nessun nuovo licenziamento, alcuni sportelli verranno accorpati' - rep_genova : Fusione con Bper parla l'ad Montani: 'Il marchio Carige resterà in Liguria. Accorpamenti tra sportelli vicini. Non… - BJLiguria : Bper-Carige, Montani: «Sarà una banca importante, nessun licenziamento ulteriore» - - rep_genova : Fusione con Bper parla l'ad Montani: 'Il marchio Carige resterà in Liguria. Accorpamenti tra sportelli vicini. Non… - AnsaLiguria : Carige: Montani, nascerà una bella banca, uno più uno farà tre. Per occupazione rispetteremo piani Carige, accorper… -