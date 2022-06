Cade in un dirupo, morto un 57enne. L'amico che era con lui salvato dai vigili del fuoco (Di giovedì 30 giugno 2022) È precipitato in un dirupo , scivolando per circa 150 metri. Non c'è stato nulla da fare per un 57enne che questa mattina stava cercando funghi insieme ad un amico, in provincia di Avellino . Leggi ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022) È precipitato in un, scivolando per circa 150 metri. Non c'è stato nulla da fare per unche questa mattina stava cercando funghi insieme ad un, in provincia di Avellino . Leggi ...

