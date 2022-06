A un passo dalla crisi? Il Fatto: c’è un messaggio di Draghi a Grillo: «Vai anche tu con Di Maio, così isoli Conte» (Di giovedì 30 giugno 2022) In 24 ore la situazione politica si è fatta esplosiva: all’indomani dell’intervista al sociologo De Masi, che raccontava di presunte telefonate di Draghi a Grillo per mettere fuori gioco Conte, il Fatto Quotidiano torna alla carica. Il titolo dice tutto: «Draghi a Grillo: segui Di Maio e Conte resta solo». L’articolo di Luca De Carolis è esplicito: «Ci sono tante telefonate e tanti messaggi tra i due, filtra dal M5s. Tracce di certe richieste. Tra cui una, raccontata al Fatto da una fonte qualificata. Secondo cui Draghi avrebbe esortato Grillo a aderire alla scissione di Luigi Di Maio, così da portare fuori dal M5s gran parte dei parlamentari e isolare ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) In 24 ore la situazione politica si è fatta esplosiva: all’indomani dell’intervista al sociologo De Masi, che raccontava di presunte telefonate diper mettere fuori gioco, ilQuotidiano torna alla carica. Il titolo dice tutto: «: segui Diresta solo». L’articolo di Luca De Carolis è esplicito: «Ci sono tante telefonate e tanti messaggi tra i due, filtra dal M5s. Tracce di certe richieste. Tra cui una, raccontata alda una fonte qualificata. Secondo cuiavrebbe esortatoa aderire alla scissione di Luigi Dida portare fuori dal M5s gran parte dei parlamentari e isolare ...

