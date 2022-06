Vestirsi come le signore chic nelle loro case agli Hamptons è diventato un trend virale (Di mercoledì 29 giugno 2022) È stata la tiktoker americana Lex Nicoleta a lanciare sulla celebre piattaforma social la tendenza coastal grandmother. Un trend che coinvolge moda, design e lifestyle. E che prende ispirazione dalle signore over 60 in vacanza nelle loro lussuose case agli Hamptons o sulle colline californiane. In particolare, la musa di riferimento è il personaggio di Erica Jane Barry interpretata da Diane Keaton nella commedia romantica Tutto può succedere. Il film del 2003 di Nancy Meyers è tornato alla ribalta con il suo stile fatto da abiti comodi ma lussuosi. Oltre che di case arredate con legno e colori chiari, giardinaggio e ricette salutari. Perfetto da traslare nel guardaroba dell’estate 2022. Diane Keaton e Jack Nicholson nel film Tutto può succedere del ... Leggi su amica (Di mercoledì 29 giugno 2022) È stata la tiktoker americana Lex Nicoleta a lanciare sulla celebre piattaforma social la tendenza coastal grandmother. Unche coinvolge moda, design e lifestyle. E che prende ispirazione dalleover 60 in vacanzalussuoseo sulle colline californiane. In particolare, la musa di riferimento è il personaggio di Erica Jane Barry interpretata da Diane Keaton nella commedia romantica Tutto può succedere. Il film del 2003 di Nancy Meyers è tornato alla ribalta con il suo stile fatto da abiti comodi ma lussuosi. Oltre che diarredate con legno e colori chiari, giardinaggio e ricette salutari. Perfetto da traslare nel guardaroba dell’estate 2022. Diane Keaton e Jack Nicholson nel film Tutto può succedere del ...

Pubblicità

andreastoolbox : Abbigliamento premaman: gli abiti e i look delle star secondo le nuove tendenze | Vogue Italia - TheGhostGirl14 : @04_Carmen_20 Può vestirsi come vuole, potrei esserci amica, ma nel mio letto non potrebbe mai entrare. Neanche io nel suo. - GPaglialonga1 : @isatovaglieri @Lega_gruppoID @LegaSalvini Se si fossero tolte le mutande le avrebbero impiccate a dimostrazione ch… - wtunicorn : come cazzo vanno a vestirsi così con 30 gradi - WillRoxyApril : @CryptoMeme_Ita Ma questo coglione fa apposta a vestirsi come Rambo? Ha rotto il cazzo lui e i suoi capricci europei -