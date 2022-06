Vertice Nato | l’annuncio di Biden | “Altre difese aeree statunitensi in Italia e Germania”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Madrid – Gli Stati Uniti dispiegheranno “aree aggiuntive ecapacità in”. Lo ha annunciato il presidente americano Joe, parlando del rafforzamento della presenza militare statunitense in Europa in un breve incontro con il segretario generale dellaJens Stoltenberg, prima dell’inizio del summit di Madrid. “Oggi annuncio che gli Stati Uniti miglioreranno la loro postura di difesa in Europa per rafforzare la nostra sicurezza e rispondere alle sfide”, ha detto. “All’inizio dell’anno abbiamo inviato altri 20mila soldati in Europa per rafforzare l’Alleanza e per rispondere ai movimenti della Russia – ha ricordato, leggendo da un foglietto di appunti – Continueremo a rafforzare questa postura in consultazione con i nostri ...