Tennis, Jasmine Paolini: “È stata forse una delle mie migliori partite sull’erba. Sono contenta” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Jasmine Paolini è andata vicina all’impresa nel primo turno di Wimbledon 2022, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca contro Petra Kvitova (testa di serie numero 25). La ceca si è imposta in rimonta con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 in un’ora e 43 minuti di gioco. “Nel primo set non ho praticamente sbagliato, purtroppo poi Sono un po’ scesa di intensità, e con campionesse simili non te lo puoi permettere – ha dichiarato l’azzurra al termine dell’incontro (fonte: liveTennis.it) -. È stata forse una delle mie migliori partite sull’erba. In certi momenti devo essere più convinta, Sono contenta perché avevo giocato poco ultimamente”. Paolini ha poi rilasciato un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022)è andata vicina all’impresa nel primo turno di Wimbledon 2022, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca contro Petra Kvitova (testa di serie numero 25). La ceca si è imposta in rimonta con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 in un’ora e 43 minuti di gioco. “Nel primo set non ho praticamente sbagliato, purtroppo poiun po’ scesa di intensità, e con campionesse simili non te lo puoi permettere – ha dichiarato l’azzurra al termine dell’incontro (fonte: live.it) -. Èunamie. In certi momenti devo essere più convinta,perché avevo giocato poco ultimamente”.ha poi rilasciato un ...

