Stefano Calandra | “Ennesima tragedia in spiaggia | Passoscuro paga l’assenza di presidi sanitari d’urgenza”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Fiumicino – “Oggi piangiamo ancora una vittima in: è intollerabile. Un uomo si è sentito male nel primo pomeriggio, ma i soccorsi non hanno potuto fare più di tanto (leggi qui). Seppur intervenuti con grande professionalità, partono da troppo lontano e spesso si trovano davanti al fatto compiuto. Sarebbe servita un’ambulanza e un posto di primo soccorso abilitato ad intervenire, manon ha nulla”. A parlare è, vicecommissario della Lega a Fiumicino.“E’ inaccettabile questo abbandono. E pensare che 30 anni fa aavevamo uno, in via Torralba. Siamo andati indietro invece che in avanti.non merita questo trattamento, e andare al mare deve essere un ...

