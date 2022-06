Sergej Lebedev: così la Russia di oggi coltiva la nostalgia dell'Urss (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il ritorno a un’illusoria «età dell’oro» imperiale, a un’identità vittoriosa. così, nel romanzo Gente d’agosto, lo scrittore traccia un ritratto del suo Paese e di un popolo che, attraverso guerre e carestie, è sempre riuscito a rialzarsi. Ed è (anche) su questo tratto che conta Vladimir Putin. «L’ideologia marxista-leninista in Russia è svanita e difficilmente tornerà, ma l’immaginario sovietico come sintesi dei suoi simboli e delle sue forme è ancora vivo: le canzoni, i film, i ricordi, l’architettura. Non sono più un omaggio a Lenin o Stalin, ma alimentano il risentimento, la sensazione illusoria che un tempo ci fosse l’età dell’oro, il grande Stato rispettato dal mondo intero con la sua cultura vittoriosa. Non c’è più l’Urss, ma l’essenza sovietica, la sua sostanza, sono rimaste». ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il ritorno a un’illusoria «età’oro» imperiale, a un’identità vittoriosa., nel romanzo Gente d’agosto, lo scrittore traccia un ritratto del suo Paese e di un popolo che, attraverso guerre e carestie, è sempre riuscito a rialzarsi. Ed è (anche) su questo tratto che conta Vladimir Putin. «L’ideologia marxista-leninista inè svanita e difficilmente tornerà, ma l’immaginario sovietico come sintesi dei suoi simboli ee sue forme è ancora vivo: le canzoni, i film, i ricordi, l’architettura. Non sono più un omaggio a Lenin o Stalin, ma alimentano il risentimento, la sensazione illusoria che un tempo ci fosse l’età’oro, il grande Stato rispettato dal mondo intero con la sua cultura vittoriosa. Non c’è più l’, ma l’essenza sovietica, la sua sostanza, sono rimaste». ...

Pubblicità

panorama_it : Il ritorno a un’illusoria «età dell’oro» imperiale, a un’identità vittoriosa. Così, nel romanzo Gente d’agosto, lo… - AlfaroliMarco : RT @ilmanifesto: Sergej Lebedev, radiografia della stasi in cui è nato il putinismo | il manifesto #ilmanifesto - AndreaMarano11 : RT @ilmanifesto: Sergej Lebedev, radiografia della stasi in cui è nato il putinismo | il manifesto #ilmanifesto - TeneraValse : RT @ilmanifesto: Sergej Lebedev, radiografia della stasi in cui è nato il putinismo | il manifesto #ilmanifesto -