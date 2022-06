Pubblicità

sportli26181512 : Sampdoria, spuntano voci su Petrachi nuovo ds: La Sampdoria, attualmente, può contare sulla presenza di due diretto… - CalcioNews24 : Spuntano nuove voci sulla possibile cessione della #Sampdoria ?? -

Calciomercato.com

Cessionedue piste: Vidal al lavoro per cercare la soluzione migliore per vendere il club Cessionedue piste: Vidal al lavoro per cercare la soluzione migliore per ...In chiave mercato tanto passerà per gli addii , che definiranno gli scenari in entrata, anche se l'attività su diversi profili non manca, ma può nascere un asse con la(da Genova il Secolo ... Sampdoria, spuntano voci su Petrachi nuovo ds La Sampdoria, attualmente, può contare sulla presenza di due direttori sportivi. Da una parte c'è Carlo Osti, dall'altra Daniele Faggiano. Nelle ultime ore, però, si sta spargendo la voce di un possib ...GENOVA - New entry nello staff della Sampdoria. Il club blucerchiato ha comunicato ufficialmente l'inserimento nello staff tecnico di Michele De Bernardin e Raffaele Clemente, rispettivamente nuovi pr ...