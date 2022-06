Passaggio obbligatorio al mercato libero del gas: cosa succede il 1° gennaio 2024 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo diversi rinvii, il Passaggio obbligatorio dal mercato tutelato a quello libero di luce e gas è stato fissato per il 1° gennaio del 2024. Lo slittamento della fine del mercato a maggior tutela è avvenuto attualmente a fronte di alcune problematiche che hanno portato nuovamente a decidere di mantenere entrambi i regimi per altri due anni. Ma in che modo avverrà il Passaggio dal mercato tutelato al mercato libero? Vediamolo nel dettaglio. Addio al mercato a maggior tutela: siamo al terzo rinvio Il primo rinvio che prevedeva l’abbandono del mercato a maggior tutela risale all’emendamento del 2018, con il quale la fine era stata posticipata a luglio del 2020. In ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo diversi rinvii, ildaltutelato a quellodi luce e gas è stato fissato per il 1°del. Lo slittamento della fine dela maggior tutela è avvenuto attualmente a fronte di alcune problematiche che hanno portato nuovamente a decidere di mantenere entrambi i regimi per altri due anni. Ma in che modo avverrà ildaltutelato al? Vediamolo nel dettaglio. Addio ala maggior tutela: siamo al terzo rinvio Il primo rinvio che prevedeva l’abbandono dela maggior tutela risale all’emendamento del 2018, con il quale la fine era stata posticipata a luglio del 2020. In ...

Pubblicità

FilippoSala3 : A New York propongono di rendere obbligatorio il passaggio dal termico all'elettrico entro il 2030 non solo per il… - DD_Mauro : @leoroma90 @SBidimedia In realtà altrove si vota 8-18 senza grossi problemi. Se uno vuole votare, vota. Non è certo… -