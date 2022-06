Omicidio Willy | la lettera di Marco Bianchi dopo la richiesta di ergastolo del pm | “Il vero colpevole è a casa”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Si dichiara innocente, il giovane per cui il pubblico ministero ha chiesto l’per l’diMonteiro Duarte. “Ho toccato il fondo. Ecco la vostra soddisfazione. È una cosa che non auguro a nessuno, la sensazione di essere da soli, al buio. Sono andato giù, ma oggi ho deciso di rialzarmi e combattere per la verità e per la vita”, ha scrittoin unainviata dal carcere di Viterbo all’agenzia Adnkronos. Così accusa i giornalisti di aver detto falsità sul suo conto, ma soprattutto si rivolge alla madre die sostiene di non c’entrare niente con la morte del 21enne: “Sono vittima di un processo mediatico, il” (si riferisce a Francesco Belleggia) “è ancora ...

Ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi , 24 anni a testa per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia , sono le richieste di condanna per l'diMonteiro Duarte avanzate dalla ...Il riferimento è all'del ventunenneMonteiro Duarte, avvenuto a Colleferro (Roma) nella notte del 6 settembre 2020. I provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane di competenza ... Omicidio Willy, la lettera di Marco Bianchi dopo la richiesta di ergastolo del pm: “Il vero colpevole… "Signora mia, ogni volta che ho la possibilità di guardarla, vedo il dolore e l'odio che può provare per chi le ha portato via suo figlio. È lo stesso sentimento che leggo negli occhi di mia madre, ch ...Continua a parlare e a gridare tutta la sua innocenza, nonostante si trovi in carcere, Marco Bianchi, uno dei ragazzi accusati insieme al fratello Gabriele e agli amici Francesco Belleggia e Mario Pin ...