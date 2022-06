Marotta confermato presidente Adise per il prossimo quadriennio

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ad dell’Inter Giuseppeè statodell’Asise, l’Associazione dei direttori sportivi e segretari del calcio, per il. L’assemblea elettiva, inizialmente in programma nel 2021 ma rimandata più volte a causa del Covid, si è tenuta a Coverciano; presenti oltre 150, in presenza o per delega. tra direttori sportivi e collaboratori della gestione sportiva. Prima del voto,ha illustrato le iniziative intraprese dall’nel corso dell’ultimo mandato. SportFace.

L'Associazione dei direttori sportivi e segretari del calcio (Adise) ha riconfermato presidente, all'unanimità, per il prossimo quadriennio l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta.