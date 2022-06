LIVE Italia-Polonia 3-1 volley femminile, Nations League 2022 in DIRETTA: azzurre diesel, tre punti conquistati dopo un inizio difficile (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Noi di OA Sport vi salutiamo e vi ringraziamo per aver seguito con noi la vittoria delle azzurre del volley. L’appuntamento con la VNL è per venerdì alle ore 15.30 contro la Corea del Sud. Noi ve la racconteremo in DIRETTA, non mancate! 20.58 L’Italia trova così il settimo successo di questa VNL e apre nel migliore dei modi questa ultima settimana della fase a gironi della competizione. Si avvicina l’obiettivo Final Eight. 20.56 Miglior marcatrice la solita Paola Egonu con 29 incredibili punti. Unico neo della sua partita il servizio, dove sono arrivati tanti errori. Importantissimo il contributo di Degradi con 19 punti, 9 dei quali nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00 La nostrafinisce qui. Noi di OA Sport vi salutiamo e vi ringraziamo per aver seguito con noi la vittoria delledel. L’appuntamento con la VNL è per venerdì alle ore 15.30 contro la Corea del Sud. Noi ve la racconteremo in, non mancate! 20.58 L’trova così il settimo successo di questa VNL e apre nel migliore dei modi questa ultima settimana della fase a gironi della competizione. Si avvicina l’obiettivo Final Eight. 20.56 Miglior marcatrice la solita Paola Egonu con 29 incredibili. Unico neo della sua partita il servizio, dove sono arrivati tanti errori. Importantissimo il contributo di Degradi con 19, 9 dei quali nel ...

