(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Le autorità libiche hanno confermato oggi il ritrovamento dei corpi di 20di” nel. Isi trovavano a bordo di un veicolo che si è fermato neldel Sahara a causa di una avaria, 310 km a sud di Kufra, dopo aver varcato il confine in provenienza dal Ciad. Il ritrovamento è stato reso noto su Facebook dal Servizio Ambulanze ed emergenze di Kufra. I corpi sono stati consegnati alle autorità competenti per la loro sepoltura, si legge ancora sul messaggio. Non sono stati forniti altri dettagli suidurante il pericoloso viaggio per raggiungere e attraversare il Mediterraneo, verso l’Europa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Avvenire_Nei : I corpi di 20 migranti scoperti nel deserto della Libia: morti da 14 giorni - Adnkronos : La triste storia dei 20 migranti 'morti di sete' nel deserto: - Alexandra0306 : RT @Avvenire_Nei: I corpi di 20 migranti scoperti nel deserto della Libia: morti da 14 giorni - fisco24_info : Libia, 20 migranti morti di sete nel deserto: (Adnkronos) - Erano a bordo di un veicolo che si è fermato nel Sahara… - ledicoladelsud : Libia, 20 migranti morti di sete nel deserto -

I membri della squadra di soccorso nella regione sud - orientale di Kufra, in, recuperano i corpi di 20 persone morte di sete nel deserto libico, vicino al confine con il Ciad. I servizi di soccorso pensano che tutti loro fossero a bordo di un veicolo proveniente dal Ciad ...Intanto insi è consumata un'altra tragedia dei, stavolta non in mare ma nel deserto. I corpi di 20 persone decedute per la sete e il caldo sono stati trovati nellasud - ... Donne violentate in cambio di cibo: rapporto shock dell'Onu denuncia violenze sui migranti in Libia Erano a bordo di un veicolo che si è fermato nel Sahara a causa di una avaria, trovati i corpi Le autorità libiche hanno confermato oggi il ritrovamento dei corpi di 20 migranti "morti di sete" nel ...I membri della squadra di soccorso nella regione sud-orientale di Kufra, in Libia, recuperano i corpi di 20 persone morte di sete nel deserto ...