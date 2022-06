La Francia nega l’estradizione di Narciso Manenti che uccise il carabiniere Giuseppe Gurrieri (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi ha negato l’estradizione dei dieci italiani rifugiati in Francia condannati per reati legati all’eversione comunista negli anni ‘70 e ’80. Tra loro Narciso Manenti, 64 anni, quaranta dei quali trascorsi in Francia, arredatore e gestore di una società di comunicazione, ex membro dei ‘Nuclei armati per il contropotere territoriale’, condannato nel 1983 all’ergastolo per l’omicidio dell’appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri avvenuto nel 1979 in Città Alta a Bergamo. In questi mesi si sono susseguite le udienze, che in buona parte sono stati rinvii per consentire l’invio dall’Italia di materiale relativo alle condanne penali. Ora la parola è passata alla giustizia francese che ha deciso di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi hatodei dieci italiani rifugiati incondannati per reati legati all’eversione comunista negli anni ‘70 e ’80. Tra loro, 64 anni, quaranta dei quali trascorsi in, arredatore e gestore di una società di comunicazione, ex membro dei ‘Nuclei armati per il contropotere territoriale’, condannato nel 1983 all’ergastolo per l’omicidio dell’appuntato dei carabinieriavvenuto nel 1979 in Città Alta a Bergamo. In questi mesi si sono susseguite le udienze, che in buona parte sono stati rinvii per consentire l’invio dall’Italia di materiale relativo alle condanne penali. Ora la parola è passata alla giustizia francese che ha deciso di ...

TgLa7 : #Francia, Corte d'Appello Parigi nega estradizione richiesta da Italia per 10 ex terroristi rossi arrestati in oper… - AmisaraelChai : RT @RaiNews: Sono dieci gli italiani condannati per terrorismo negli anni di piombo e rifugiatisi in Francia dagli anni Ottanta fermati nel… - cjmimun : Francia, Corte appello nega estradizione 10 ex terroristi italiani...W l'europa - HuffPostItalia : La Francia nega ancora l'estradizione per dieci ex terroristi arrestati un anno fa. C'è anche Pietrostefani - RaiNews : Sono dieci gli italiani condannati per terrorismo negli anni di piombo e rifugiatisi in Francia dagli anni Ottanta… -