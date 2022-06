In 126 giorni di guerra oltre 2 800 missili sulle città dell' Ucraina

(Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ancora morte e distruzione in. Lacontinua da 126mentre si aggrava il bilancioe vittime. In un attacco nella regione di Sumy due persone sarebbero state uccise e tre rimaste ferite, mentre a Mykolaiv sarebbe stato colpito un edificio provocando la morte di due persone e il ferimento di altre tre, secondo quanto riportato da Kyiv Independent che cita i governatorie due regioni. L'offensiva prosegue. Si combatte nel Donbass ed è sotto attacco anche Lysychansk, la“gemella” di Severodonetsk. Secondo l'intelligence britannica, “le forze russe continuano a compiere progressi incrementali nei loro sforzi per circondare ladi Lysychansk. Dal 25 giugno 2022 – si legge nell'ultimo aggiornamento diffuso dalla Difesa ...

L'invasione russa dell'Ucraina va avanti da 126 giorni. Ricerche di corpi nel centro commerciale di Kremenchuk sventrato da un missile russo. La battaglia sul campo si svolge soprattutto nelle zone orientali e meridionali del Paese.