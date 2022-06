Grillo tentato dall’appoggio esterno a Draghi. Il tour romano del comico (Di mercoledì 29 giugno 2022) È tentato all’appoggio esterno al governo Draghi per cercare di far risalire la china al M5s. E continua a ribadire che di proroga al terzo mandato non se ne parla. Il tour romano di Beppe Grillo continua tra incontri a Camera e Senato e poi il blitz all’evento con Giuseppe Conte sul Metaverso. D’altronde, ora che Luigi Di Maio ha sbattuto la porta, al comico genovese non resta che fare all’ex premier buon viso a cattivo gioco. "Con Conte andiamo perfettamente d'accordo” taglia corto il Garante tra un arrivo e una ripartenza col taxi. E se la prende addirittura con la stampa: “E' inutile che scrivete queste cose". Il fatto è che proprio un anno fa, 29 giugno 2021, Grillo attaccava senza appello proprio Conte: “Non può risolvere i problemi del ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Èall’appoggioal governoper cercare di far risalire la china al M5s. E continua a ribadire che di proroga al terzo mandato non se ne parla. Ildi Beppecontinua tra incontri a Camera e Senato e poi il blitz all’evento con Giuseppe Conte sul Metaverso. D’altronde, ora che Luigi Di Maio ha sbattuto la porta, algenovese non resta che fare all’ex premier buon viso a cattivo gioco. "Con Conte andiamo perfettamente d'accordo” taglia corto il Garante tra un arrivo e una ripartenza col taxi. E se la prende addirittura con la stampa: “E' inutile che scrivete queste cose". Il fatto è che proprio un anno fa, 29 giugno 2021,attaccava senza appello proprio Conte: “Non può risolvere i problemi del ...

