Giochi Mediterraneo: tiro a volo, Bartolomei oro e Bacosi bronzo nello skeet (Di mercoledì 29 giugno 2022) Orano, 29 giu. - (Adnkronos) - Martina Bartolomei ha vinto la medaglia d'oro nel tiro a volo specialità skeet ai Giochi del Mediterraneo. L'azzurra in finale ha superato la greca Emanuela Katzuoraki, argento. Diana Bacosi, oro ai Giochi di Rio e argento a quelli di Tokyo, si deve accontentare della medaglia di bronzo. Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Orano, 29 giu. - (Adnkronos) - Martinaha vinto la medaglia d'oro nelspecialitàaidel. L'azzurra in finale ha superato la greca Emanuela Katzuoraki, argento. Diana, oro aidi Rio e argento a quelli di Tokyo, si deve accontentare della medaglia di

Pubblicità

ItaliaTeam_it : MERAVIGLIOSE! ?????? Martina Maggio ORO, Asia D'Amato ARGENTO, tripudio #ItaliaTeam nell'All around ai Giochi del Med… - Coninews : Asia d'ORO nel volteggio! ?? Cominciano alla grande le finali di specialità di ginnastica artistica ai Giochi del M… - Coninews : Martina e Asia, oro e argento nell’All around! ?????? A domani per un’intensa giornata di gare ai Giochi del Mediterr… - gymeverywhere_ : comunque questi giochi del mediterraneo ci hanno regalato un enzo inedito che faceva facce strane e incitava - TV7Benevento : Giochi Mediterraneo: tiro a volo, Bartolomei oro e Bacosi bronzo nello skeet - -