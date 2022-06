Chi non vuole sapere la verità sulla strage di Ustica? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non sono bastati 42 anni. Dal disastro del 27 giugno 1980 sono trascorsi 15.330 giorni, ma Ustica continua a essere una ferita aperta e una fonte di perenni polemiche. L’ultima nasce da una denuncia. Giuliana Cavazza e Flavia Bartolucci, presidente onoraria e presidente dell'Associazione per la verità su Ustica, hanno appena presentato un esposto per chiedere all’autorità giudiziaria il sequestro dei resti del Dc-9 Itavia attualmente esposti al Museo della memoria di Bologna. Eredi di due delle 81 vittime della strage, e fermamente convinte che il jet non sia stato abbattuto da un missile, bensì da una bomba contenuta nella toilette posteriore del jet, Cavazza e Bertolucci chiedono alla magistratura di «disporre tutti gli accertamenti tecnici che oggi il progresso scientifico consente». Sull’altro fronte Daria ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non sono bastati 42 anni. Dal disastro del 27 giugno 1980 sono trascorsi 15.330 giorni, macontinua a essere una ferita aperta e una fonte di perenni polemiche. L’ultima nasce da una denuncia. Giuliana Cavazza e Flavia Bartolucci, presidente onoraria e presidente dell'Associazione per lasu, hanno appena presentato un esposto per chiedere all’autorità giudiziaria il sequestro dei resti del Dc-9 Itavia attualmente esposti al Museo della memoria di Bologna. Eredi di due delle 81 vittime della, e fermamente convinte che il jet non sia stato abbattuto da un missile, bensì da una bomba contenuta nella toilette posteriore del jet, Cavazza e Bertolucci chiedono alla magistratura di «disporre tutti gli accertamenti tecnici che oggi il progresso scientifico consente». Sull’altro fronte Daria ...

