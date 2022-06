Calcio | Salernitana | riscattato Bohinen dal Cska Mosca

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Per il centrocampista norvegese contratto fino al 2026 SALERNO - Uno degli artefici della storica salvezza resta in granata. È Emil, centrocampista norvegese classe 1999, diventato a tutti gli ...

Undici presenze nella scorsa serie A, Bohinen contestualmente ha firmato con la Salernitana un contratto fino al 2026. Emil Bohinen resta in Serie A e al fantacalcio dopo una seconda parte di stagione da protagonista alla Salernitana. Ecco il comunicato del club: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver perfezionato ..."