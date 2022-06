Bologna, Sartori alla ricerca dei talenti: non molla Strand Larsen e ci prova per Kalimuendo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il diesse del Bologna, Giovanni Sartori, è alla ricerca di nuovi talenti: non molla Strand Larsen e ci prova per Kalimuendo Il diesse del Bologna, Giovanni Sartori, è alla ricerca di nuovi talenti: non molla Strand Larsen e ci prova per Kalimuendo. Il primo è un attaccante norvegese su cui il direttore si è spinto ad un’offerta di 6.5 milioni ma il Groningen chiede 7.5 più due. Per Kalimuendo la strada è più in salita visto che il Psg chiede 20 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il diesse del, Giovanni, èdi nuovi: none ciperIl diesse del, Giovanni, èdi nuovi: none ciper. Il primo è un attaccante norvegese su cui il direttore si è spinto ad un’offerta di 6.5 milioni ma il Groningen chiede 7.5 più due. Perla strada è più in salita visto che il Psg chiede 20 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TMW - Idea Malcuit per il Bologna: il francese lascerà Napoli a parametro zero A wuanto pare Sartori sta monitorando la situazione per vedere se può fare al caso del Bologna allenato da Mihajlovic. Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ... Bologna, in arrivo Lykogiannis per la fascia sinistra ...2022 - 2023 Serie A Squadra Bologna Comincia a muoversi il mercato del Bologna. Dopo i tanti nomi accostati alla squadra rossoblù sembra in dirittura d'arrivo il primo colpo targato Di Vaio - Sartori. Bologna, Schouten è intoccabile: la strategia di Sartori Calcio News 24 Napoli, un obiettivo rompe con il suo club: strada in discesa Il Napoli di De Laurentiis è più che mai attento alle varie dinamiche che caratterizzano in questi giorni il mercato. Calciomercato Bologna, è fatta per Lykogiannis. Hickey in uscita Già oggi Lykogiannis dovrebbe svolgere le visite mediche col Bologna, in modo da potersi poi aggregare ai compagni l'1 luglio, giorno del raduno ufficiale. Sartori e Di Vaio si sono fiondati sul ... A wuanto paresta monitorando la situazione per vedere se può fare al caso delallenato da Mihajlovic. Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ......2022 - 2023 Serie A SquadraComincia a muoversi il mercato del. Dopo i tanti nomi accostati alla squadra rossoblù sembra in dirittura d'arrivo il primo colpo targato Di Vaio -Il Napoli di De Laurentiis è più che mai attento alle varie dinamiche che caratterizzano in questi giorni il mercato.Già oggi Lykogiannis dovrebbe svolgere le visite mediche col Bologna, in modo da potersi poi aggregare ai compagni l'1 luglio, giorno del raduno ufficiale. Sartori e Di Vaio si sono fiondati sul ...