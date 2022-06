Bocce | Giochi del Mediterraneo 2022 | oro nella raffa di Mattia Visconti! Bronzi per Morelli e Amormino Chiapello

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 giugno 2022) La sessione mattutina dell’ultima giornata di gare delleaidelporta in dote un oro e dueal medagliere italiano, con il pomeriggio che consentirà agli azzurri di incrementare il bottino, data la presenza del Bel Paese in cinque delle nove finali per l’oro in programma. Arriva dallail primo oro di giornata, conVisconti che si aggiudica la finalissima dell’individuale maschile contro il turco Ahmed Emen con il netto score di 12-2. Il lombardo, che in carriera vanta tre titoli europei, ha dominato lungo tutto il torneo. Vittoriosi anche gli altri azzurri, impegnati nelle finali per il bronzo: Flavianell’individuale femminile dellasupera per 12-3 la sammarinese Stella ...