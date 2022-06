Wimbledon 2022, programma ed orari mercoledì 29 giugno: Sinner e Cocciaretto in campo (Di martedì 28 giugno 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Wimbledon 2022 per la giornata di mercoledì 29 giugno. Iniziano gli incontri di secondo turno, che vedranno impegnati tra gli altri Jannik Sinner, opposto allo svedese Ymer, ed Elisabetta Cocciaretto, che dovrà invece vedersela contro la rumena Begu. Ecco di seguito la programmazione resa nota dagli organizzatori del torneo. programma CENTRE COURT (inizio ore 14:30 italiane) (1) Djokovic vs KokkinaisA seguire: (10) Raducanu vs GarciaA seguire: (20) Isner vs Murray COURT 1 (inizio alle ore 14:00 italiane) (2) Kontaveit vs NiemeierA seguire: (9) Norrie vs MunarA seguire: (5) Sakkari vs Tomova COURT 2 (inizio alle ore 12:00 italiane) (3) Ruud vs HumbertA seguire: ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo diper la giornata di29. Iniziano gli incontri di secondo turno, che vedranno impegnati tra gli altri Jannik, opposto allo svedese Ymer, ed Elisabetta, che dovrà invece vedersela contro la rumena Begu. Ecco di seguito lazione resa nota dagli organizzatori del torneo.CENTRE COURT (inizio ore 14:30 italiane) (1) Djokovic vs KokkinaisA seguire: (10) Raducanu vs GarciaA seguire: (20) Isner vs Murray COURT 1 (inizio alle ore 14:00 italiane) (2) Kontaveit vs NiemeierA seguire: (9) Norrie vs MunarA seguire: (5) Sakkari vs Tomova COURT 2 (inizio alle ore 12:00 italiane) (3) Ruud vs HumbertA seguire: ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - SkySport : Tennis, Matteo Berrettini positivo al Covid: salta Wimbledon #SkySport #Wimbledon #Berrettini - sportface2016 : #Wimbledon | Programma ed orari mercoledì 29 giugno: Jannik #Sinner ed Elisabetta #Cocciaretto in campo - VannaRicci : RT @LaStampa: Berrettini: “Sono positivo al Covid, devo ritirarmi da Wimbledon” -