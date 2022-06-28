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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2022 ore 19 | 45

Viabilità Roma
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Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 28 GIUGNO 2022 ORE 19:20 FEDERICO MONTI UN ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2022 ore 19:45 (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 28 GIUGNO 2022 ORE 19:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE CONGESTIONATA SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE, DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD, E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA, MENTRE IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA TIBURTINA E L’A24; Viabilità FORTEMENTE RALLENTATA ANCHE SULLA FLAMINIA TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.. SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, INCOLONNAMENTI SULLA CRISTOFORO ...
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twitterzazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2022 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-06-2022 - Roma__SPQR : Buche e barriere architettoniche, il Tar a Roma Capitale: '6 mesi per migliorare la viabilità'… - Il_Paradroide : RT @romatoday: Buche e barriere architettoniche, il Tar a Roma Capitale: '6 mesi per migliorare la viabilità' - EugenioCardi : RT @romatoday: Buche e barriere architettoniche, il Tar a Roma Capitale: '6 mesi per migliorare la viabilità' - stormi1904 : RT @romatoday: Buche e barriere architettoniche, il Tar a Roma Capitale: '6 mesi per migliorare la viabilità' -

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