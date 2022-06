Ultime Notizie – Editoria, Fieg rinnova la fiducia a Riffeser (Di martedì 28 giugno 2022) L’Assemblea generale della Federazione italiana editori giornali si è riunita oggi a Roma. L’Assemblea Fieg ha deciso di rinnovare piena fiducia al Presidente in carica, Andrea Riffeser Monti, ai Vicepresidenti Francesco Dini e Giuseppe Ferrauto, ai Consiglieri incaricati Francesco Dini (mercato e pubblicità), Carlo Ignazio Fantola (distribuzione e vendita), Lino Morgante (relazioni sindacali) e Carlo Mandelli (tutela del diritto d’autore e della concorrenza) e a tutti gli altri Organi sociali, rinviando le elezioni a giugno 2023. L’Assemblea Fieg, dopo avere valutato positivamente il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, ha voluto così garantire continuità all’azione della Federazione impegnata nell’interlocuzione con il Governo per l’attuazione delle disposizioni a sostegno del settore ed ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) L’Assemblea generale della Federazione italiana editori giornali si è riunita oggi a Roma. L’Assembleaha deciso dire pienaal Presidente in carica, AndreaMonti, ai Vicepresidenti Francesco Dini e Giuseppe Ferrauto, ai Consiglieri incaricati Francesco Dini (mercato e pubblicità), Carlo Ignazio Fantola (distribuzione e vendita), Lino Morgante (relazioni sindacali) e Carlo Mandelli (tutela del diritto d’autore e della concorrenza) e a tutti gli altri Organi sociali, rinviando le elezioni a giugno 2023. L’Assemblea, dopo avere valutato positivamente il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, ha voluto così garantire continuità all’azione della Federazione impegnata nell’interlocuzione con il Governo per l’attuazione delle disposizioni a sostegno del settore ed ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - sole24ore : #Russia: oppositore Yashin condannato a 15 giorni di arresto @sole24ore #Ucraina - Tutto__fvesco : RT @gibzayn: viste le ultime notizie su skriniar ho dovuto adattarmi - ilFattoMolfetta : BLACK OUT CONTINUI A MOLFETTA, IL SINDACO MINERVINI PREOCCUPATO PER IL GRAVE DISSERVIZIO -