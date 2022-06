Sport in tv oggi, martedì 28 giugno: programma e orari di tutti gli eventi (Di martedì 28 giugno 2022) Lo Sport in tv oggi, martedì 28 giugno: il programma completo e gli orari di tutti gli eventi Sportivi visibili nel territorio italiano durante questa giornata. Da non perdere il grande tennis sugli schermi nostrani, con gli azzurri si scena a Wimbledon. I Championships offriranno uno spettacolo straordinario, assolutamente da non perdere per gli appassionati di Sport; tennis, ma non solo: occhi puntati anche ai Mondiali di tuffi e agli Europei Under 19, tra gli altri eventi di riferimento. Di seguito le nostre grafiche relative agli appuntamenti visibili attraverso le emittenti italiane. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Loin tv28: ilcompleto e glidigliivi visibili nel territorio italiano durante questa giornata. Da non perdere il grande tennis sugli schermi nostrani, con gli azzurri si scena a Wimbledon. I Championships offriranno uno spettacolo straordinario, assolutamente da non perdere per gli appassionati di; tennis, ma non solo: occhi puntati anche ai Mondiali di tuffi e agli Europei Under 19, tra gli altridi riferimento. Di seguito le nostre grafiche relative agli appuntamenti visibili attraverso le emittenti italiane.Face.

Pubblicità

Eurosport_IT : 'Sono fortunato: ho fatto dello sport la mia vita. Sono ancora più fortunato perché mi sono stati anche insegnati i… - fanpage : Ricordate #BrittneyGriner? È riapparsa oggi, a #Mosca, per l'udienza preliminare del processo. La campionessa di ba… - SimoneTogna : Giuseppe #Marotta ha rilasciato una breve intervista esclusiva a RadioRai che andrà in onda nel pomeriggio di oggi… - sulsitodisimone : Nell'edicola sulsitodisimone trovi anche le prime pagine dei quotidiani sportivi - sportface2016 : #Sport in tv oggi, martedì #28giugno: programma e orari degli eventi di giornata -