Sonia Bruganelli | il lietissimo annuncio | neanche Bonolis se l’aspettava

Altre voci parlano invece del ruolo d 'opinionista per la Sorge accanto a. Non si hanno ancora certezze ufficiali sull'ex gieffina ma di sicuro qualcosa bolle in pentola. Ne sapremo ...Dopo i nomi delle due opinioniste (avrebbe chiesto di tornare per il secondo anno consecutivo), proseguono le indiscrezioni sul cast di concorrenti del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 19 settembre. ...Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello Vip anche quest'anno nonostante avesse detto che non sarebbe tornata ...Stando alle indiscrezioni riguardanti il GFVip 7, Signorini prima di rinnovare la fiducia a Sonia Bruganelli aveva scelto Giulia De Lellis ...