Soleil Sorge | “Ancora sti due…” | lei solleva un dubbio atroce | e si becca un mare di critiche

Leggi su direttanews

(Di martedì 28 giugno 2022) L’ex gieffinapiù carica che mai, la sua condivisione sui socialundi: non la vogliono più in tv(Instagram)Parliamo di, l’ex gieffina tanto chiacchierata anche sui social network. Dopo il GF Vip l’influencer ha continuato a lavorare in tv, prima a La Pupa e Il Secchione, poi in Honduras come ospite sulla spiaggia selvaggia dell‘Isola dei Famosi. La sua presenza in tv a quanto pare non ha avuto il successo che lei sperava. In molti non sopportano la sua saccenza deleteria. Tanti che la pensano così, ma è anche vero che la fandom diè una delle più forti, motivo per il quale con tutto questo sostegno riesce comunque a continuare il suo sogno. Per quanto ...