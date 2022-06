Serie A femminile, UFFICIALE: si partirà il 27 agosto con il nuovo format (Di martedì 28 giugno 2022) . Sarà il primo campionato nel professionismo Mancano pochi giorni all’introduzione del professionismo nel massimo campionato femminile, una svolta epocale che scatterà ufficialmente venerdì 1° luglio con il via della stagione sportiva 2022/23. Nella riunione odierna del Consiglio Federale sono state invece svelate le date in cui inizieranno i tre campionati organizzati dalla Divisione Calcio femminile: la Serie A partirà sabato 27 agosto, mentre la Serie B e il Campionato Primavera domenica 18 settembre. Date a parte, le novità introdotte nella prossima stagione non si limitano al passaggio al professionismo, ma riguarderanno anche il cambio di format della Serie A, del Campionato Primavera e della Supercoppa, senza dimenticare l’aumento delle ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) . Sarà il primo campionato nel professionismo Mancano pochi giorni all’introduzione del professionismo nel massimo campionato, una svolta epocale che scatterà ufficialmente venerdì 1° luglio con il via della stagione sportiva 2022/23. Nella riunione odierna del Consiglio Federale sono state invece svelate le date in cui inizieranno i tre campionati organizzati dalla Divisione Calcio: lasabato 27, mentre laB e il Campionato Primavera domenica 18 settembre. Date a parte, le novità introdotte nella prossima stagione non si limitano al passaggio al professionismo, ma riguarderanno anche il cambio didellaA, del Campionato Primavera e della Supercoppa, senza dimenticare l’aumento delle ...

