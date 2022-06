Russia:oppositore Yashin condannato a 15 giorni di arresto (Di martedì 28 giugno 2022) Il tribunale distrettuale Khamovnichesky di Mosca ha condannato Ilya Yashin, uno dei principali oppositori russi, a 15 giorni di arresto: lo riferisce Novaya Gazeta Europa citando il canale Telegram ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Il tribunale distrettuale Khamovnichesky di Mosca haIlya, uno dei principali oppositori russi, a 15di: lo riferisce Novaya Gazeta Europa citando il canale Telegram ...

Pubblicità

repubblica : Russia, arrestato Ilya Yashin: l'ultimo oppositore moscovita a non aver lasciato il Paese - iconanews : Russia:oppositore Yashin condannato a 15 giorni di arresto - sole24ore : #Russia: oppositore Yashin condannato a 15 giorni di arresto @sole24ore #Ucraina - AMarco1987 : Russia, arrestato Ilya Yashin: l'ultimo oppositore moscovita a non aver lasciato il Paese - NicolaNorway : Arrestato l'ultimo oppositore ancora a piede libero in Russia -

Russia:oppositore Yashin condannato a 15 giorni di arresto A marzo in Russia è pure entrata in vigore una legge che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sull'esercito che dovessero essere ritenute "false" dalle autorità ... Russia, arrestato Ilya Yashin: l'ultimo oppositore moscovita a non aver lasciato il Paese KALININGRAD - Alla fine hanno arrestato anche lui, Ilya Yashin, uno dei pochi politici d'opposizione rimasti in Russia. Un veterano a dispetto dei suoi 38 anni e della faccia da eterno ragazzo: ex vicepresidente del Partito della libertà popolare Parnas, cofondatore del movimento Solidarnost e delfino dell'... Agenzia ANSA Russia:oppositore Yashin condannato a 15 giorni di arresto (ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il tribunale distrettuale Khamovnichesky di Mosca ha condannato Ilya Yashin, uno dei principali oppositori russi, a 15 giorni di arresto: lo riferisce Novaya Gazeta Europa cita ... Russia, arrestato l’oppositore politico Ilya Yashin Secondo quanto riporta il Moscow Times Ilya Yashin, uno dei principali oppositori russi, è stato fermato ieri sera mentre si trovava in un parco del centro di Mosca assieme alla giornalista Irina Babl ... A marzo inè pure entrata in vigore una legge che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sull'esercito che dovessero essere ritenute "false" dalle autorità ...KALININGRAD - Alla fine hanno arrestato anche lui, Ilya Yashin, uno dei pochi politici d'opposizione rimasti in. Un veterano a dispetto dei suoi 38 anni e della faccia da eterno ragazzo: ex vicepresidente del Partito della libertà popolare Parnas, cofondatore del movimento Solidarnost e delfino dell'... Russia:oppositore Yashin condannato a 15 giorni di arresto - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il tribunale distrettuale Khamovnichesky di Mosca ha condannato Ilya Yashin, uno dei principali oppositori russi, a 15 giorni di arresto: lo riferisce Novaya Gazeta Europa cita ...Secondo quanto riporta il Moscow Times Ilya Yashin, uno dei principali oppositori russi, è stato fermato ieri sera mentre si trovava in un parco del centro di Mosca assieme alla giornalista Irina Babl ...