"Putin non verrà al G20, lo spingeremo a negoziare" (Di martedì 28 giugno 2022) Conferenza stampa conclusiva per Mario Draghi al G7: "Sanzioni giuste per spingere Mosca al negoziato". E su Putin: "Non verrà al G20, forse si collegherà da remoto" Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 giugno 2022) Conferenza stampa conclusiva per Mario Draghi al G7: "Sanzioni giuste per spingere Mosca al negoziato". E su: "Nonal G20, forse si collegherà da remoto"

Palazzo_Chigi : #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie… - elio_vito : Ogni giorno in TV e sui social si diffondono fake news (è colpa della NATO, dei nazisti ucraini, delle sanzioni...)… - riotta : La guerra arriva in Bielorussia. La escalation di #Putin non si esaurisce e la guerra si allarga. Il negoziato e la… - FalaceGege : @mentecritica Per rappresaglia gli Ucraini potrebbero colpire le città russe di confine, non lo fanno. Questa è la… - Giusy29037023 : RT @lefrasidiosho: Non bastava il caro #benzina. A luglio aumentano anche le tariffe autostradali #Putin #Guerra #estate -