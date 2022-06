Nuoto, Romanchuk torna sul caso Rylov: “Andrei ad ucciderlo, giusto che i russi non partecipino alle gare” (Di martedì 28 giugno 2022) Il nuotatore ucraino Mykhailo Romanchuk si è classificato al terzo posto della gara degli 800 m stile libero e nei 5 km in acque libere, guadagnando così due medaglie di bronzo. Il valore di questi risultati assume una valenza ancora maggiore se teniamo in considerazione la situazione che il suo paese sta vivendo in questi mesi. Dopo le sue gare, il fondista è intervenuto sul caso Evgeny Rylov, visto sfilare insieme ad altri nuotatori russi con l’ormai tristemente celebre “Z” sul petto, simbolo inequivocabile di sostegno all’invasione in terra ucraina e al regime di Vladimir Putin: “Andrei ad ucciderlo per quello che stanno facendo al nostro popolo”. Non le manda a dire chiaramente Romanchuk nei confronti di chi, in passato, era stato anche suo amico e ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Il nuotatore ucraino Mykhailosi è classificato al terzo posto della gara degli 800 m stile libero e nei 5 km in acque libere, guadagnando così due medaglie di bronzo. Il valore di questi risultati assume una valenza ancora maggiore se teniamo in considerazione la situazione che il suo paese sta vivendo in questi mesi. Dopo le sue, il fondista è intervenuto sulEvgeny, visto sfilare insieme ad altri nuotatoricon l’ormai tristemente celebre “Z” sul petto, simbolo inequivocabile di sostegno all’invasione in terra ucraina e al regime di Vladimir Putin: “adper quello che stanno facendo al nostro popolo”. Non le manda a dire chiaramentenei confronti di chi, in passato, era stato anche suo amico e ...

Pubblicità

LattuadaLela : RT @Thesameriver: Romanchuk sul podio con la bandiera ucraina. Paltrinieri: il papà è ancora in guerra - Thesameriver : Romanchuk sul podio con la bandiera ucraina. Paltrinieri: il papà è ancora in guerra - settalese : RT @Eurosport_IT: Romanchuk con l'Ucraina nel cuore e sul podio ?????? Per le parole complete… - MRZ1977 : RT @Eurosport_IT: Romanchuk con l'Ucraina nel cuore e sul podio ?????? Per le parole complete… - Gazzetta_it : Romanchuk, il papà in guerra e l'ex amico sostenitore di Putin: 'Andrei a ucciderlo' #nuoto #Budapest2022 -