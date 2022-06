Mediobanca e Generali, gli eredi di Del Vecchio orientati a confermare la rotta (Di martedì 28 giugno 2022) Sulle due partite finanziarie confronto in vista sulla strategia da seguire: in Piazzetta Cuccia resta l’obiettivo del 25% senza trasformare Delfin, su Trieste cruciale il rendimento dell’asset Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 giugno 2022) Sulle due partite finanziarie confronto in vista sulla strategia da seguire: in Piazzetta Cuccia resta l’obiettivo del 25% senza trasformare Delfin, su Trieste cruciale il rendimento dell’asset

