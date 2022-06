Maxi rogo a Roma | la Procura apre un’inchiesta per incendio colposo Al lavoro 350 vigili del fuoco

(Di martedì 28 giugno 2022) Ladiha aperto un fascicolo sulscoppiato ieri. Che ha colpito la zona di via Aurelia, nel quadrante Ovest della capitale. Unpericoloso, che, complice il vento e le alte temperature, si è propagato fino a un centro estivo e ha causato l’evacuazione di molti edifici. Al momento si procede per l’ipotesi di. Finora infatti non sarebbero emersi elementi relativi a possibili inneschi., laindagine perLe fiamme divampate ieri pomeriggio hanno interessato un’area molto vasta. Raggiungendo anche un parcheggio di camper, dove erano presenti bombole a gpl poi esplose. Diverse le ...

I Pm hanno aperto un fascicolo in relazione alincendio scoppiato nella zona di via Aurelia, ...di spegnimento sono andate avanti diverse ore anche a causa del vento che ha alimentato il. L'...AGI - I pm di Roma hanno aperto un fascicolo in relazione alincendio scoppiato nella zona di via Aurelia, nel quadrante Ovest della capitale. Al momento si ...del vento che ha alimentato il. ...Sarà il commissariato Aurelio a scrivere e presentare l'informativa relativa al maxi incendio scoppiato nel pomeriggio di ... raggiunto un capannone di vestiti in via Borgosesia, il cui rogo per tutta ...Un maxi-incendio si è sviluppato nella zona nord-ovest di Roma tra la via Aurelia fino a Casalotti. Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali, all’interno dei quali si trovavano anche bombole gp ...